Ehrungen : Blutspenderzahlen bleiben 2018 stabil

Alle geehrten Spender auf einen Blick: im Vordergrund die Bürger, die bereits 100 und 125 Mal gespendet haben. Ralf Feldhoff (r.), der stellvertretende Präsident des Kreisverbandes Oberberg des Deutschen Roten Kreuzes, und der stellvertretende Bürgermeister Martin Meine (2.v.l.) zeigten sich beeindruckt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Die Hückeswagener trotzten im Vorjahr wieder dem negativen Landestrend und gingen fleißig Blut spenden. Donnerstagabend wurden 38 Spender vom DRK-Kreisverband geehrt, darunter einige mit mehr als 100 Spenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Es waren gute Nachrichten, die Ralf Feldhoff, stellvertretender Präsident des Kreisverbandes Oberberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Donnerstagabend mitgebracht hatte. „In Hückeswagen sind die Zahlen der Blutspender im Vorjahr wieder stabil geblieben“, sagte er bei der Ehrung verdienter Blutspender im Hotel Kniep. Und das sei umso erwähnenswerter, als dass die Zahlen kreis- und landesweit eher zurückgingen. „Wir waren mal bei etwa 21.000 Spendern pro Jahr, im Vorjahr haben wir gerade einmal an den 18.000 gekratzt“, sagte Feldhoff. Dennoch liege der Oberbergische Kreis relativ zur Einwohnerzahl betrachtet auf Platz eins in ganz Nordrhein-Westfalen. „Wo wir sind, ist vorne. Die Millionenstadt Köln liegt da weit hinter uns“, sagte Feldhoff.

Das ist auch das Verdienst der fleißigen, langjährigen und regelmäßigen Spender in Hückeswagen. Donnerstagabend wurden alle Bürger geehrt, die 25, 50, 75, 100 oder in zwei Fällen bereits 125 Mal ihr Blut gespendet haben. Der stellvertretende Bürgermeister Martin Meine war von dieser Spendenbereitschaft seiner Mitbürger begeistert. „Als mich unser Bürgermeister gebeten hat, diesen Termin zu übernehmen, weil er verhindert ist, habe ich sehr gerne zugesagt. Ich bin neugierig, herauszufinden, welche Menschen das sind, die so bereitwillig anderen helfen“, sagte Meine. „Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen“.

Info DRK sucht neuen Blutspendebeauftragten Termine Die nächsten Blutspendetermine sind am Mittwoch, 3. und 10. April, jeweils von 15 bis 19.30 Uhr in der Städtischen Realschule, Kölner Straße 53. Kontakt Wer sich als Blutspendebeauftragter in der Schloss-Stadt engagieren möchte, kann sich ab sofort gerne mit Hildegard Kranenberg vom DRK per E-Mail unter kranenberg@oberberg.drk.de oder per Telefon unter 02261 30929 in Verbindung setzen.

Und auch Hildegard Kranenberg vom DRK-Kreisverband zeigte sich von den Hückeswagenern beeindruckt: „38 zu Ehrende – das ist schon eine Hausnummer.“ Das Blut, das vom Deutschen Roten Kreuz gesammelt wird, werde mittlerweile hauptsächlich in der Krebstherapie verwendet, sagte Feldhoff. „Unfälle, bei denen komplette Konserven gebraucht werden, gibt es natürlich auch, allerdings ist das nicht mehr so oft der Fall.“ Wenn man mal in einer onkologischen Praxis gewesen sei, könne man einen Eindruck davon bekommen, wie viel Blut dort benötigt werde, sagte Feldhoff. „Blut kann man eben immer noch nicht künstlich herstellen. Deswegen ist Ihre Spendenbereitschaft umso wichtiger“, betonte er.

Reiner Hausmann und Monika Lübbert wurden für die stolze Zahl von 125 Spenden geehrt. „Wenn man davon ausgeht, dass man etwa durchschnittlich dreimal pro Jahr spendet, dann kommt man auf eine Zahl von 40 Jahren Blutspende“, sagte Feldhoff anerkennend. Der 66-jährige Hausmann spendet bereits seit seinem 20. Lebensjahr. „Ich hatte mal einen Autounfall – und auch wenn ich damals zum Glück keine Blutkonserve brauchte, wurde mir dadurch klar, wie wichtig das Blutspenden ist“, sagte Hausmann. Er schätze vor allem die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer im DRK-Team in er Schloss-Stadt. „Das ist so familiär und schön hier.“ Das sieht auch Monika Lübbert so. Die 58-Jährige ging zum ersten Mal mit 19 Jahren zur Blutspende. „Man hat uns das seinerzeit im Biounterricht gesagt. Ich habe das dann einmal gemacht – und bin seither dabeigeblieben“, sagte die Hückeswagenerin. Auch sie hatte eigene Erfahrungen mit einem Unfall: „Meine Mutter brauchte mal eine Blutkonserve – das war die Bestätigung, dass das Spenden so sinnvoll ist.“ Auch ihre Kinder habe sie bereits angesteckt. „Die gehen jetzt auch regelmäßig Blut spenden. Ich werde das so lange machen, wie es gesundheitlich geht“, sagte Lübbert.