Bever-Talsperre in Hückeswagen : Bever-Wirte sind geschockt über die Damm-Sperrung

Hückeswagen Ab Freitag, 3. Juli, ist der Beverdamm zu Testzwecken drei Monate lang für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Bever-Gastronomen befürchten gravierende Einnahmeverluste und kritisieren die Entscheidung des Kreises.

Begründet wird die Sperrung unter anderem mit dem gesteigerten Verkehrsaufkommen rund um die Freizeitregion Bever-Talsperre, bei dem die Staumauer zu einer Gefahrenstelle geworden sei. Michael Radermacher, Pächter der Beverklause, sieht die Maßnahme zwiespältig. Er könne die Gefahr verstehen, wenn Moped- und Autofahrer auf der Strecke regelrecht „die Sau rauslassen“. „Man sieht es ja an den Reifenspuren auf dem Damm“, sagt er. Den Zeitpunkt der Sperrung hält er angesichts der anstehenden Baumaßnahmen in der Umgebung für absolut ungünstig. Zum einen denkt Radermacher an die Sanierung der B 483 zwischen Rade und Hückeswagen, zum anderen an den Ausbau des Radwegs an der östlichen Seite der Talsperre Richtung Oberlangenberg. „Außerdem verlegt die BEW Glasfaserkabel an der Großberghauser Straße“, sagt er. Nicht nur Gäste hätten es dann schwer, zu den Gaststätten und an die Bever zu gelangen. Auch der Wirt muss für seine Fahrten zum Großmarkt große Umwege in Kauf nehmen.