Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen Ein Blick hinter die Kulissen der Betriebe

Klingelnberg begrüßt in diesem Jahr alle Interessierten nicht nur an seinem langjährigen Traditionsstandort an der Peterstraße 45, sondern auch in der 2022 neu gebauten Montagehalle an der Gustav-Adolf-Klingelnberg-Straße. Seit September 2022 baut Klingelnberg hier auf der 8000 Quadratmeter großen Anlage große Verzahnmaschinen, die insbesondere in der Windkraftindustrie Anwendung finden.