Leben & Lernen in Hückeswagen : Berufskolleg ist jetzt eine „Smart School“

Hückeswagen Die berufsbildende Schule bekam das Siegel für ihr digitales Engagement. Bis zum Vorjahr haben nur fünf Schulen in NRW dieses Zertifikat erhalten.

Der Digitalverband setzt sich mit dem Projekt „Smart School“ für eine zeitgemäße und moderne Arbeit an berufsbildenden Schulen ein. Damit sollen die digitalen Transformationen an den deutschen Schulen vorangetrieben werden. „Es werden Schulen ausgezeichnet, die digitales Lernen und digitale Bildungsangebote nicht nur in der Theorie durchdenken, sondern sie auch beispielhaft in die Realität umsetzen“, sagt Mühlenstädt.