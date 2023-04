Telekommunikation in Hückeswagen Die Krux mit dem schnellen Internet

Doch das, was Hufenstuhl da am Telefon zu hören bekam, war alles andere als das, was er zu hören erhofft hatte. „Ich hätte umgehend freigeschaltet werden können, aber nur bei einem Vertrag mit der BEW“, berichtet er am Bürgermonitor unserer Redaktion. Er will aber von 1 & 1 zur Telekom wechseln. Und das, so hat man ihm gesagt, wird frühestens im dritten, vielleicht auch erst im vierten Quartal dieses Jahres der Fall sein. „Dann wäre zwischen dem Glasfaseranschluss und dem Surfen per schnellem Internet mindestens ein Jahr vergangen“, sagt Hufenstuhl. Die Krux an der Sache ist seine Adresse: Die Robert-Bosch-Straße liegt zwar in Scheideweg und damit in einer der Außenortschaften, die seit 2019 ans schnelle Internet angeschlossen sind. Sie liegt aber auch und vor allem in einem Gewerbegebiet (West 2). „Und der Ausbau in den Gewerbegebieten hat nichts mit dem in den ,weißen Flecken‘ zu tun“, erläutert Christopher Kanski, Leiter der Abteilung Netzmanagement bei der BEW. Auch dort hat der Energieversorger mit Hauptsitz in Wipperfürth den Breitband-Ausbau möglich gemacht. Aber: Für das schnelle Internet in den Gewerbegebieten ist noch keine vertragliche Vereinbarung der BEW mit der Telekom zustande gekommen, wie es sie bereits seit einem Jahr für die „weißen Flecken“ gibt. Telekommunikationsunternehmen wie die Telekom müssen das Netz der BEW mieten, wollen sie ihre Kunden darüber erreichen – für die Außenortschaften ist das geregelt, für die Gewerbegebiete eben noch nicht. „Wir sind beim geförderten Ausbau verpflichtet, das Netz Dritten zur Verfügung zu stellen. Und das wollen wir auch“, versichert Kanski. Nur muss dafür ein Vertrag geschlossen werden. „Die Telekom ist allerdings noch nicht auf uns zugegangen.“