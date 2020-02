Hauptgewinn der Werbegemeinschaft : Hückeswagener bekommen neue Chance aufs Auto

Hückeswagen Der Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung ist nicht abgeholt worden. Jetzt wird der Kleinwagen erneut verlost.

Nun wird der weiße Renault Twingo definitiv beim „Frühlingsfest“ verlost. Der verkaufsoffene Sonntag am 29. März ist eingebettet in die Feierlichkeiten zur Fusion von Hückeswagen und Neu-Hückeswagen vor 100 Jahren, in deren Mittelpunkt der historische Jahrmarkt auf Bahnhof- und Islandstraße steht. Wer am Samstag, 28. März, 9 bis 18 Uhr, und tags drauf, 13 bis 18 Uhr, in den Geschäften der Werbegemeinschaft etwas kauft, erhält je zehn Euro eines Einkaufs ein Los. Eine Hälfte muss in die Lostrommel der Bühne auf dem Bahnhofsplatz geworfen werden, die andere wird behalten. Kurz nach Schließung der Geschäfte am Sonntagabend beginnt die Verlosung. „Nur wer dann da ist, kann gewinnen“, betont Ute Seemann. Heißt: Nach der Nennung der Gewinnnummer wird maximal drei Minuten gewartet. Hat sich bis dahin niemand gemeldet, wird eine neue Nummer gezogen.