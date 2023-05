Prozess am Amtsgericht Wipperfürth Ohne Führerschein Unfall gebaut

Glück hatte ein junger Mann aus Hückeswagen, im Strafverfahren gegen ihn vor dem Amtsgericht in Wipperfürth auf einen ihm wohlgesonnenen Richter und eine ebenfalls gnädige Staatsanwältin zu treffen. So kam er letztlich mit einem Denkzettel, aber doch unterm Strich glimpflich und auch ohne Eintrag ins Strafregister davon. Der Anklagevorwurf hatte das zunächst nicht unbedingt erwarten lassen: Die Staatsanwaltschaft legte dem 20-Jährigen Fahren ohne Fahrerlaubnis und im Zusammenhang damit eine fahrlässige Körperverletzung zur Last.