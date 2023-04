Nachbildung von Montgolfiere-Ballon „Ballonmeister“ in Mailand im Einsatz

Ende des 18. Jahrhunderts erhob sich bei einem Testflug erstmals in der Menschheitsgeschichte ein Ballon in die Lüfte. Die Brüder Montgolfiere gelten seither als Pioniere der Luftfahrt. Ihnen setzte jetzt der Hückeswagener „Ballonmeister“ Frank Jeschke ein wahres Denkmal, als er beim Internationalen Ballonkunst-Festival BACI in Mailand zusammen mit Kollegen aus aller Welt einen der farbenprächtigen Montgolfiere-Ballons nachbaute – mit Tausenden von kleinen Ballons.