Hückeswagen singt : „Balkonsingen“ mit gleich zwei neuen Liedern

Hückeswagen Am Donnerstag geht es in die fünfte Woche des gemeinschaftlichen abendlichen Singens.

Für die kommende Woche haben die Teilnehmer wieder Lieder vorgeschlagen und dann darüber abgestimmt. Herausgekommen sind gleich zwei Lieder, die nun beide in den nächsten Tagen gesungen und gespielt werden: das Spiritual „Gott hält die ganze Welt in seiner Hand“ und das Lied „Auf, Seele, Gott zu loben“. Wer sich beteiligen und in den E-Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, kann sich per E-Mail bei Inga Kuhnert unter kirchenmusik-hueckeswagen@gmx.de melden. Interessierte können über sie auch den Text oder Noten für Instrumente bekommen.