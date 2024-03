Hückeswagener Badmintonspielerin Gold und Silber innerhalb von zwei Tagen

Hier trafen sie auf zwei jüngere, spielstarke Spielerinnen, die dem topgesetzten Paar aber ebenfalls nichts entgegenzusetzen hatte. So war das Finale erreicht, und das ließ sich nach dem Gewinn des ersten Satzes auch gut an. Doch die Sätze zwei und drei verlor das neugebildete Doppel. „Dennoch waren wir megazufrieden mit unserer Leistung und freuten uns sehr über unseren hart erkämpften zweiten Platz“, versicherte die Hückeswagenerin. In gut zweieinhalb Wochen tritt sie mit Stephanie Wigger in ihrer Altersklasse bei den Westdeutschen Meisterschaften in Verl an.