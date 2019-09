Turnerbund Hückeswagen : Badmintonspieler behaupten Platz 1

Hückeswagen Die Badminton-Spieler des Turnerbundes Hückeswagen bleiben in der Erfolgsspur: Am dritten Spieltag waren die Hückeswagener zu Gast in Köln bei der TG Mülheim/Köln 3. „Als amtierender Tabellenführer hatten sie vor Beginn der Partie schon den Gedanken, die Tabellenspitze zu verteidigen, jedoch war ihnen bewusst, dass es nicht einfach werden würde“, berichtet Heike Thiel vom TBH.

Letztendlich wären die Schloss-Städter sogar mit einem Remis zufrieden gewesen, konnten jedoch mit einem 5:3-Sieg die Heimreise antreten und waren glücklich über die zwei Punkte. Allerdings war es für das eine oder andere Mannschaftsmitglied nicht wirklich einfach, den jeweiligen Sieg einzufahren. Die Hückeswagener belegen derzeit weiterhin den ersten Platz der Tabelle.

Herrendoppel Sieg für Michael Stäbe und Jan von Palubitzki in zwei Sätzen. Herbert Strasser und Andreas Stäbe mussten sich im dritten und entscheidenden Satz knapp geschlagen geben. Sie führten dort bereits mit einigen Punkten und hatten am Ende das Nachsehen.

Damendoppel Michaela Schumacher und Heike Thiel, siegreich in zwei Sätzen.

Herreneinzel Jan von Palubitzki siegt in drei Sätzen. Lange Ballwechsel ließen seine Oberschenkel schmerzen, er lieferte einen wahren Krimi, den er für sich entscheiden konnte, am Ende hatte er die Nase vorn, weil er mehr Biss zeigte und weniger eigene Fehler produzierte, dafür setzte er seinen Gegner mächtig unter Druck. Auch Michael Stäbe war siegreich in zwei Sätzen. Andreas Stäbe, verlor in zwei Sätzen, wobei er den ersten Satz komplett verschlafen hatte.

Dameneinzel Heike Thiel siegt souverän in zwei Sätzen.

Gemischtes Doppel Michaela Schumacher und Herbert Strasser verlieren knapp in zwei Sätzen.