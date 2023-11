20. Buch des Hückeswageners Heinz-E. Klockhaus Ein Plädoyer für die deutsche Sprache

Wer in einem Chor singt, kennt die Problematik: Wird ein mehrstimmiges Stück über einen längeren Zeitraum gesungen, schleichen sich Fehler ein. Es mag dennoch gut klingen, entspricht aber nicht mehr dem ursprünglichen Notensatz. Mit der Sprache ist es ähnlich. Umgangssprachliche Floskeln bürgern sich ein und werden von den Kindern übernommen. Von der einst in der Schule erlernten Grammatik entfernt sich die Sprache immer mehr. Eine Vielzahl der Kommentare in den sozialen Medien ist das beste Beispiel für den Verfall des Kulturguts „Deutsche Sprache“ – von der Rechtschreibung ganz zu schweigen.