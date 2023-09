Schwerer Unfall in Hückeswagen Autofahrerin mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Mittwochvormittag eine 38-jährige Autofahrerin nach einem schweren Verkehrsunfall in Straßweg in eine Klinik geflogen werden. Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 43-Jährige aus Wermelskirchen in Richtung Scheideweg, als sie nach Angaben der Polizei in den Gegenverkehr geriet und mit dem Auto einer entgegenkommenden 38-Jährigen aus Hückeswagen zusammenstieß. Bei der Kollision zog sich die 38-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber sie zur Behandlung in eine Kölner Klinik flog. Die 43-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.