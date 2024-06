Ehemaliger Hückeswagener auf Heimatbesuch Auswanderer berichten von ihrer Mission in Äthiopien

Man könnte meinen, es ist eine andere Welt oder Zeit, in der die fünfköpfige Familie lebt. Zumindest hört es sich so an, wenn die Auswanderer von ihrem Leben in Soddo in Äthiopien berichten. Vor eineinhalb Jahren waren David und Sonja Selbach mit ihren Kindern Aaron (12), Josua (11) und Nathan (8) ausgewandert. Bei ihrem ersten Heimaturlaub in Hückeswagen berichteten sie im Bibelkreis und im Frauenkreis der Evangelisch Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) in Scheideweg von ihrer Mission.