Strädtepartnerschaft Hückeswagen - Etaples Schöne Bürgerfahrt zeigt auch die Probleme auf

Auch Joëlle Callsen-Lemoult war zufrieden mit der ersten Bürgerfahrt seit dem Jubiläumsjahr 2022. Auch wenn nur eine kleine Gruppe an die Kanalküste gefahren war – in früheren Jahren war die Delegation doppelt oder gar dreifach so groß gewesen. Aber viele seien im Urlaub gewesen oder hätten altersbedingt auf eine Tour nach Etaples verzichtet, berichtete sie. Unter denen, die am vorigen Wochenende dabei waren, befanden sich laut Bürgermeister aber auch einige, die zum ersten Mal oder nach langer Zeit wieder einmal in die Partnerstadt gereist waren.