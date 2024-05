ATV Hückeswagen Triathleten starten erfolgreich in die Saison

Die Ergebnisse im Einzelnen: Robert Brüning 2:20:05 Stunden, 39. Platz in der Liga; Sven Schäfer 2:21:56 Stunden, 45. Platz in der Liga; Holger Stoffel 2:27:22 Stunden, 51.Platz in der Liga und Lena Bagdaschwilli 2:29:46 Stunden, 52.Platz in der Liga. Da die Damen die Ligastarts ein wenig aufteilen, startete Natalie Schmidt-Schloden bei der Volksdistanz 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Sie erreichte das Ziel nach 1:21:06 Stunde und belegte in ihrer Altersklasse Platz drei. „Alles in allem ein erfolgreicher Saisonstart mit bestem Wetter, einem tollen Wettkampf und viel Spaß am Triathlon-Sport“, berichtete Stoffel.