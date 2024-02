ATV Hückeswagen Trampolinturner glänzen in eigener Halle

In der Nachwuchsklasse bis zehn Jahre konnte sich Theresa Wasserfuhr (6) gut gegen die deutlich älteren Turner behaupten und erturnte sich mit dem dritten Platz einen der begehrten Podiumsplätze. Ebenfalls Platz drei erturnte sich Mia Neumann (10) mit sauberen Übungen in der Klasse bis zwölf Jahre, während der ATV in der offenen Altersklasse der Nachwuchsturner dominierte. Hier gewann mit deutlichem Vorsprung und blitzsauber geturnten Übungen Valentina Pal (22) vor Charlotte Heimchen (13) und Lia Nunziante (13), die sich trotz eines Patzers in der ersten Kürübung noch auf das Siegertreppchen kämpfte.