Berufskolleg in Hückeswagen arcus-Azubis bauen eine Freitreppe

So gar nicht mehr besinnlich geht es derzeit in der ehemaligen Kapelle am ehemaligen Marienhospital zu. Anfang 2022 hat das Berufskolleg das eigentliche Erweiterungs- und Umbauprojekt wegen der explodierenden Bau- und Materialkosten erst einmal auf Eis legen müssen. „Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben“, so hatte Schulleiter Gunnar Mühlenstädt den Projektstatus gegenüber unserer Redaktion seinerzeit beschrieben.