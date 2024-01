Gastronomie in Hückeswagen „Aquamarin“ deckt noch einmal den Tisch

Allerdings, und das ist die nicht ganz so gute Nachricht für die Stammgäste in der Schloss-Stadt, wird Dirk Hansmann nicht in Hückeswagen weitermachen. „Es müssen noch die letzten Unterschriften gesetzt werden, aber der Plan ist, ab Februar in Remscheid mein neues Lokal zu eröffnen“, sagt Hansmann. Er habe zwar auch ein Projekt in Hückeswagen im Auge gehabt, das habe sich dann aber zerschlagen. „Und mit dem Verpächter in Remscheid bin ich mir dann recht schnell einig geworden. Es wird auch wieder ein Restaurant sein, in dem ich hinter dem Herd stehen werde“, sagt er. Gedanklich ist er aber bis zum letzten ausgeschenkten Tropfen Wein beim „Aquamarin“. „So habe ich das immer gehandhabt. Ab dem 1. Januar bin ich im neuen Projekt – bis dahin muss es warten. Ich bin auch keineswegs verbittert über das Ende. Es ist eben der Lauf der Dinge“, sagt Hansmann.