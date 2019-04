Kinder- und Jugendhospizverein : Hilfe für sterbenskranke Kinder

Melany Callegari (l.) ist die Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizdienstes für Oberberg-Nord und sitzt in der Dienststelle an der Islandstraße. Anke Bidner, hier bei einer Buchbesprechung zum Thema „Mit Kindern über Sterben, Tod und Trauer sprechen“, ist die Leiterin des Dienstes. Foto: Malteser

Hückeswagen In Hückeswagen gibt es jetzt eine Anlaufstelle für Eltern von schwerstkranken Kindern und für Ehrenamtliche, die solche Familien betreuen wollen. Der Kinder- und Jugendhospizverein Oberberg richtete im Island eine Dienststelle ein.

Dass sich der Kinder- und Jugendhospizdienst Oberberg zu Jahresbeginn in der Schloss-Stadt niedergelassen hat, hat in erster Linie einen logistischen Hintergrund: Ehrenamtler aus dem Nordkreis sollen nicht bis zum Hauptsitz in Engelskirchen fahren müssen, wenn sie geschult werden. Das Gleiche gilt für Eltern von betroffenen Kindern, die ein persönliches Beratungsgespräch wünschen. Das ist seit zweieinhalb Monaten im Island möglich. Als Ansprechpartnerin steht neben Anke Bidner die Hückeswagenerin Melany Callegari zur Verfügung, die Koordinatorin für den oberbergischen Norden ist.

Zehn ehrenamtliche Hospizdienste kümmern sich in Oberberg um Sterbende und ihre Angehörigen. Speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Familien von Kindern und Jugendlichen hingegen ist seit 2014 nur der Dienst der Malteser. Seine Helfer, die von Koordinatorinnen wie Anke Bidner und Melany Callegari den Familien zugeteilt werden, kümmern sich um das schwerstkranke Kind (damit die Eltern einmal eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen können), um sein Geschwisterkind (sie fahren es etwa zum Training oder spielen mit ihm) oder um Vater und Mutter (zur Entlastung oder Beratung). Die ehrenamtliche Arbeit unterscheidet sich im Wesentlichen kaum von der der „Weggefährten“ der Hospizgruppe. „Wir sind aber länger dabei“, betont Anke Bidner. Würde es sich bei der Betreuung von sterbenden Erwachsenen in der Regel um wenige Wochen bis wenige Monate handeln, seien es bei Kindern und Jugendlichen häufig mehrere Jahre. Auf beiden Seiten besteht zudem die Möglichkeit zu sagen, dass die Zusammenarbeit nicht passt. Dann wird ein anderer Ehrenamtler gesucht.

Bei Kindern und Jugendlichen, die „lebenslimitierend erkrankt“ sind, wird laut Anke Bidner davon ausgegangen, dass sie keine hohe Lebenserwartung haben werden. „Dabei leiden sie weniger an Krebs“, erläutert die Familientrauerbegleiterin, „sondern vielmehr an Stoffwechselerkrankungen, wie etwa Muskeldystrophie, oder genetischen Erkrankungen, wie Trisomie 18“. Letztere verursacht schwere Entwicklungsstörungen aufgrund einer Chromosomenstörung und hat eine sehr geringe Lebenserwartung zu Folge. Wer das Down-Syndrom hat, leidet unter Trisomie 21.

Der Einzug der Dienststelle für Oberberg-Nord im Island hat erste Auswirkungen: Am 6. April startet in der Schloss-Stadt eine neue Schulung für Ehrenamtler, die bereits ausgebucht ist. Darunter werden erstmals auch Helfer aus Hückeswagen und Radevormwald sein, wie die Leiterin des Kinder- und Jugendhospizdienstes versichert. In etwas mehr als 90 Stunden werden sie innerhalb eines halben Jahres auf ihre Aufgaben vorbereite. Sollte jemand später nicht als Betreuer arbeiten wollen, was durchaus vorkommen könne, „bleibt er uns zumindest als Multiplikator erhalten“, sagt Anke Bidner.