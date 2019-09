Altstadtfest in Hückeswagen : Sperrungen in der City zum Altstadtfest

Einige Stellen in der Altstadt, wie hier am Schmittweg /Ecke Kölner Straße, sind am kommenden Wochenende für den Verkehr gesperrt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Für kommendes Wochenende, 7. und 8. September, steht das 44. Altstadtfest an. Bereits ab Donnerstag muss mit Sperrungen im Innenstadtbereich gerechnet werden. Neu in diesem Jahr sind Fahnen, die die Fluchtwege ausweisen.

Wie in Vorjahren sind im Festbereich nur angemeldete Trödelstände zugelassen, zudem wird es im Goethetal keinen Trödelmarkt geben. Der Parkplatz an der Goethestraße kann daher während des Festes normal genutzt werden. Für Kinder besteht dagegen weiter die Möglichkeit des freien Trödels beim Altstadtfest ohne Voranmeldung. Kemper: „Kinder können am Samstag ab 6 Uhr mit ihrer Trödeldecke zum Wilhelmplatz kommen, wo sie von Mitarbeitern der Stadt zu einem freien Platz gewiesen werden.“

Mit Blick auf die Sicherheit der Besucher werden an sechs Stellen in der Altstadt wieder Fluchtwege ausgewiesen, so etwa an der Islandstraße im Bereich Modehaus Sessinghaus und der Marktstraße nahe der Pauluskirche. Allerdings werden keine Banner mehr über die Straßen gespannt. „Das hatte in der Vergangenheit immer wieder mal zu Beschädigungen an den Fassaden geführt, wenn der Wind da reingeschlagen hatte“, sagte Kemper. Stattdessen werden sechs jeweils etwa fünf Meter hohe Fahnen aufgestellt, die auf die Fluchtwege verweisen. Die Unterkante der Flagge ist in 2,70 Metern Höhe, so dass der Hinweis samt Pfeil von überall gut zu erkennen ist.