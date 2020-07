Erstes September-Wochenende in Hückeswagen : Altstadtfest-Alternative mit Schloss-Frühstück und verkaufsoffenem Sonntag

Der Schlosshof soll am Samstag, 5. September, Schauplatz eines großen Frühstücks der Stadt für ihre Bürger sein. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Mit kleinen „Trostpflästerchen“ will die Stadt die „Wunden“ lindern, die bei vielen durch die Absage des Altstadtfests entstanden sind: Am 5. September wird zu einem Frühstück auf den Schlosshof eingeladen, am 6. September ist verkaufsoffener Sonntag.

Normalerweise liefen bereits die Vorbereitungen für das Altstadtfest am 5. und 6. September auf Hochtouren, doch das ist bekanntlich der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Damit das erste September-Wochenende aber nicht ohne kleine Feierlichkeiten verstreicht, hat sich die Stadt für Samstag, 5. September, eine besondere Aktion überlegt: „Hückeswagen lädt die Bürgerinnen und Bürger zum Frühstück ein“, teilt Bürgermeister Dietmar Persian mit.

Auf dem Schlosshof sollen dann Tische – natürlich mit entsprechendem Abstand, denn die Corona-Krise ist noch nicht vorbei – aufgebaut werden. Und es gibt ein Frühstück unter freiem Himmel – „sollte Petrus nicht mitspielen notfalls mit Pavillons“, betont Persian. Ab 9 Uhr kann jeder ohne Voranmeldung vorbeikommen. Geplant ist auch eine musikalische Begleitung, „damit es ein richtig gemütlicher Vormittag mit offenem Ende wird“.

Natürlich müssen auch bei dieser Veranstaltung die Hygiene-Regeln eingehalten werden. Deswegen ist die Teilnehmerzahl auch – je nach dann geltender Rechtslage – begrenzt und wird am Einlass kontrolliert. Daher gilt laut Bürgermeister: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst bzw. bekommt ein Frühstück. „Wir möchten mit diesem Frühstück auch ein herzliches Dankeschön an alle Hückeswagenerinnen und Hückeswagener senden, die in dieser schwierigen Zeit bewiesen haben, dass sie zusammenhalten und sich gegenseitig helfen“, betont Persian. „Ich bin stolz auf unser Hückeswagen und wie wir diese Krise bis heute gemeistert haben.“

Neben dem Open-Air-Frühstück sind für das Wochenende weitere Veranstaltungen geplant. Bereits am Freitag, 4. September, 18 Uhr, werden vorm Schloss die Hückeswagener Sieger des Stadtradelns geehrt. Und für den 6. September laden die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein – dem ersten in der Corona-Krise.