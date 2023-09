Innenstadtkonzept für Hückeswagen Historische Altstadt bekommt einen Stadtteilarchitekten

Mit dem Umbau des Bahnhofsplatzes ab Herbst startet auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Eine wichtige Aufgabe bei dessen Umsetzung ist die baufachliche Beratung der Eigentümer von Immobilien der Alt- und Innenstadt, damit sie in die Sanierung und Aufwertung ihrer Gebäude investieren und „zu der Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbilds beitragen“: So steht es in den Unterlagen für den Planungsausschuss, der in dieser Woche tagte. Diese Erstberatung soll ein Stadtteilarchitekt übernehmen, und dessen Stelle wird jetzt ausgeschrieben. Das beschoss die Mehrheit von CDU, Grünen, SPD und FDP im Ausschuss. Lediglich die FaB stimmte dagegen, die Wählergemeinschaft hat sich aber ohnehin gegen das gesamte ISEK ausgesprochen.