„Offener Adventskalender“ in Hückeswagen Engel aus Holz und Notenpapier

Der Offene Adventskalender ist so umfangreich wie nie zuvor. Und so muss man sich am Montag gut überlegen, wohin man will. Etwa nach dem Basteln an die Bachstraße. Dort hat Monika Schieren, die Irmgard Hannoschöck in diesem Jahr beim Konzipieren des Programms geholfen hat, eine Feuerschale angezündet, dazu Punsch und Waffeln sowie weihnachtliche Dekorationen organisiert. Die Stimmung ist adventlich, gelöst und fröhlich – eben genau so, wie es beim Offenen Adventskalender gedacht ist.