Hückeswagener ADFC auf besonderer Radtour Radler erkunden öffentliche Kunst

Von Voßhagen ging es dann nach Radevormwald in den Parc de Châteaubriant, wo die beiden Basaltstelen „Doalog“ in Augenschein genommen wurden sowie ein weiteres Kunstwerk an der Martini-Kirche an der Uelfestraße. Über die Bever-Talsperre fuhren die Radler nach Wipperfürth und entdeckten dort direkt an der Wupper am Hausmann-Platz eine Skulptur, an deren Künstler sich zwei Wipperfürther Teilnehmerinnen sogleich erinnern konnten. „Der Dialog untereinander über die Kunst sorgte für einen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer“, berichtete Herweg.