Abwasserbeseitigung in Hückeswagen : Abwasserbetrieb bleibt profitabel

Hückeswagen Im Jahresabschluss 2019 wird ein Überschuss von knapp 653.000 Euro ausgewiesen. Betriebsausschuss beschließt, die Summe an den städtischen Haushalt abzuführen.

Der Abwasserbetrieb bleibt ein Erfolgsmodell für die Stadt. Bereits in den vergangenen Jahren sind Millionen an Gewinnen aus dem profitablen städtischen Eigenbetrieb in den Haushalt geflossen – und so geht’s auch weiter: Im Jahresabschluss für 2019 wird ein Überschuss von knapp 653.000 Euro ausgewiesen. Der Betriebsausschuss beschloss jetzt, die Summe wie gewohnt an den allgemeinen Haushalt abzuführen. Seit 2006 gibt es diesen Transfer.