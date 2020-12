Mutmacher in Hückeswagen : Nach Corona-Infektion zurück im Leben

Friedrich Müller (Name geändert) hatte sich Mitte Oktober mit dem Coronavirus infiziert. Der 72-jährige Hückeswagener kann inzwischen wieder spazieren gehen, ohne nach nur wenigen Schritten völlig erschöpft zu sein. Foto: Wolfgang Weitzdörfer Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Ein 72-jähriger Hückeswagener hatte sich im Oktober infiziert. Im Krankenhaus kam eine Lungenentzündung hinzu.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Auch wenn das Coronavirus samt seiner Auswirkungen medial in aller Munde ist, und die Zahlen innerhalb der zweiten Welle seit dem Herbst beständig steigen, dürften in der Region nicht viele einen Covid-19-Patienten kennen. Aber natürlich hatten und haben auch in der Schloss-Stadt mit ihren etwa 15.500 Einwohnern Menschen das Virus. Wie Friedrich Müller, der seinen wirklichen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Der 72-Jährige war Mitte Oktober an etwas erkrankt, das er zunächst für einen grippalen Infekt gehalten hatte. „Ich hatte Durchfall, keinerlei Appetit und fühlte mich immer schwächer“, erzählt er. Drei Tage lang ging das so, bis seine Frau schließlich über den medizinischen Dienst einen Arzt anrief. Der nahm einen Abstrich, hatte aber nicht direkt eine Corona-Infektion vermutet. Auch der Hausarzt Müllers, der später ebenfalls gerufen worden war, hatte nicht sofort an das neuartige Virus gedacht. „Er hat mir Blut abgenommen und eine Infektion mit dem Norovirus vermutet. Vermutlich wegen des Durchfalls“, sagt der 72-Jährige.

Da es ihm aber einfach nicht besser gehen habe wollen, habe seine Frau schließlich einen Krankenwagen gerufen. „Ich selbst war ziemlich weggetreten. Aber meine Frau hat mir dann erzählt, dass die Sanitäter im Krankenhaus angerufen hätten, ob sie mich dorthin bringen dürften – was abgelehnt wurde, da sie die Plätze für schwere Fälle gebraucht hätten“, sagt Müller. Also sei er weiter zu Hause geblieben.

„Unsere Tochter kam dann am nächsten Tag zu uns herüber und sagte, dass ich doch etwas essen müsste. Also habe ich ein oder zwei Bissen genommen, bin dann aber aufgestanden, um ins Nebenzimmer zu gehen“, erinnert sich Müller. Nur kam er nicht weit. „Er ist zwei Schritte gegangen und dann zusammengebrochen“, berichtet seine Frau. Diesmal habe ihn der Rettungswagen ins Wipperfürther Krankenhaus gebracht. „Dort wurde ich dann noch einmal getestet – mit positivem Ergebnis“, sagt der 72-Jährige. Daraufhin wurde er sofort auf die Corona-Station verlegt.

Müller war so geschwächt gewesen, dass er sich kaum an die Zeit erinnern konnte. Er wisse aber, dass er in der Folge eine Lungenentzündung bekommen und mit einer Sauerstoffbrille versorgt habe werden müssen. „Ich habe zehn Dosen Remdesivir bekommen – das Medikament, das zur Behandlung von Covid-19 benutzt wird und eigentlich gegen Ebola eingesetzt wird“, sagt Müller. Die ersten fünf Dosen hätten ihm nicht geholfen, nach der doppelten Menge sei es jedoch langsam bergauf gegangen.

Der Hückeswagener ist voll des Lobes für die Klinik-Mitarbeiter: „Die waren sehr bemüht, das war wirklich toll.“ Ende Oktober, nach zehn Tagen im Krankenhaus, wurde er schließlich nach einem negativen Test auf das Corona-Virus entlassen, musste aber noch weiter in häuslicher Quarantäne bleiben. Mittlerweile ist der 72-Jährige zwar wieder fast hergestellt, bis dahin war es jedoch ein langer Weg. „Als ich wieder zu Hause war, konnte ich die Straße an unserem Haus kaum entlanggehen, ohne völlig außer Atem zu sein. Die Schwäche, das war schon wirklich sehr schlimm“ sagt der Hückeswagener ernst. Er habe daher großen Respekt vor der Krankheit. „Keiner weiß, ob man es nicht doch zweimal bekommen kann. Deswegen schütze ich mich so gut wie möglich“, versichert Müller.

Als er im Krankenhaus gelegen sei, habe er sich große Sorgen gemacht. „Man denkt dann: Hoffentlich geht das gut! Aber ich war tatsächlich ziemlich weggetreten, deswegen kann ich mich nicht mehr an alles erinnern“, ergänzt er.

Das Weihnachtsfest begeht er nach dieser schlimmen Erfahrung dankbarer. „Es ist ja noch einmal glimpflich an mir vorbeigegangen. Es hätte aber durchaus auch schlimmer ausgehen können – zumal ich nicht mehr der Jüngste bin“, sagt Müller nachdenklich. Geholfen habe ihm, was auch die Ärzte bestätigt hätten, seine gute allgemeine Konstitution. „Ich bin regelmäßig im Fitnessstudio und gehe mit meinem Hund spazieren. Das hat mir wohl geholfen“, sagt er. Und zum Glück könne er jetzt auch wieder mit seinem Hund spazieren gehen, ohne nach nur wenigen Metern völlig außer Atem zu sein.