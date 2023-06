Hückeswagener vor Landgericht Bewährung für „Gärtner“ von 1116 Hanfpflanzen

Etliche Polizeiwagen mitten in der Stadt sind für Hückeswagen nicht gerade Normalität. So war klar, als ein Großaufgebot der Polizei am 24. Oktober vorigen Jahres in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Goethetal eindrangen, dass hier ist etwas Besonderes im Gange ist. Wie sich später bestätigen sollte, hatte ein damals 18-Jähriger dort eine nicht gerade kleine Hanfplantage aufgebaut. Er gehörte zu einem Netzwerk aus insgesamt sieben Männern, die illegal Marihuana produziert, geerntet und verkauft hatten. Jetzt fielen die Urteile gegen sie in zwei gesonderten Prozessen.