Versammlung in Hückeswagen SPD will mehr als nur die „kleine Lösung“ fürs Bürgerbad

Am kommenden Montag präsentieren die Gutachter in einer öffentlichen Sondersitzung des Rates die mit Spannung erwartete Machbarkeitsstudie zum Hallenbad. Schon jetzt zeichnet sich bei den politisch Verantwortlichen in der Stadt so etwas wie eine große Koalition pro Bad ab – obwohl auch die Kommunalpolitiker das Ergebnis der Studie noch nicht kennen: Am vergangenen Montagabend hatte die CDU bei ihrer Hauptversammlung klargestellt, dass sie das Bad für unverzichtbar hält, Mittwochabend folgte dem die SPD bei ihrer Mitgliederversammlung. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Jürgen Becker, betonte: „Wir alle wollen das Hallenbad haben. Bei allen großen Investitionen muss das Priorität haben.“ Becker ging noch etwas weiter: Die SPD wolle nicht nur die „kleine Lösung“ für das Bad, die von den Gurtachtern als eine von drei Varianten untersucht wurde. „Wir würden das Bad gerne in der Größe und Qualität wieder haben, die es hatte, bevor es zum Sanierungsfall wurde“, betonte der Fraktionschef. Hückeswagen habe nicht viel zu bieten; das Bad gehöre zu den wenigen Dingen, die die Stadt für ihre Bewohner attraktiv machen und sei unverzichtbar.