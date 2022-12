Weihnachtskonzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Virtuoser Tanz auf der Wersi-Orgel

War das noch eine eher verspielte Angelegenheit mit jeder Menge unterschiedlicher Soundeffekte, fuhr sie das ganz große Wersi-Orchester im Anschluss mit „Oh Come All Ye Faithful“ auf, jede Menge Streicher, Pauken und Trompeten inklusive. Ganz klar: Das musikalische Thema war Weihnachten. Und das zelebrierte Claudia Hirschfeld beim Tanz auf ihrer Wersi-Orgel mit humorvollen Comic-Soundeffekten bei „Santa Claus Is Coming To Town“ ebenso wie mit dem atmosphärischen Streichersound bei den gesetzteren und beinahe schon zumindest im Vergleich schweren und melancholischen Stücken, wie etwa Franz Schuberts „Ave Maria“. Wenn auch das in dieser sakralen Pop-Version wohl nicht jedermanns Sache gewesen sein dürfte. Handwerklich perfekter Kitsch ist aber manchmal auch richtig schön – vor allem in der Weihnachtszeit.