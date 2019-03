Waldorfkindertagesstätte: „Zwergenbande“ – Ausschuss für Grundstücksverkauf

Hückeswagen Der Verein „Zwergenbande“ will am ehemaligen Standort des Martin-Luther-Kindergartens mit dem Schulverein der Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born als Investor eine neue Waldorfkindertagesstätte bauen.

Eine nächste kleine Hürde ist genommen: In nichtöffentlicher Sitzung hat der Ausschuss für Bauen und Verkehr eine Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen, einen Teil einer städtischen Fläche an der Ewald-Gnau-Straße zu verkaufen. Zweck: Der Verein „Zwergenbande“ will dort am ehemaligen Standort des Martin-Luther-Kindergartens mit dem Schulverein der Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born als Investor eine neue Waldorfkindertagesstätte bauen. Dafür muss die Stadt das entsprechende Grundstück verkaufen. „Diese Empfehlung erfolgte mit großer Mehrheit, so dass sich der Stadtrat damit in seiner nächsten Sitzung am Montag, 8. April, beschäftigen und erneut nicht öffentlich eine Entscheidung treffen kann“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian.