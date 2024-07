Zweiwöchige Ferienaktion in Hückeswagen Kinder übernehmen die Macht in ihrem Dorf

Am ersten Tag ist auch noch Ella Mae dabei. Die Neunjährige steht ebenfalls am Einlass, sucht die Ausweise, fragt nach Namen. „Sie ist meine Praktikantin“, sagt Verena Tönnes schmunzelnd. Das Mädchen strahlt, auch wenn es – trotz des passenden Alters – nicht zum Kinderdorf angemeldet ist. „Wir fahren in Urlaub. Meine Mama hat beim Aufbauen geholfen, ich natürlich auch. Und da hieß es dann, dass ich doch vielleicht Praktikantin sein könnte“, erzählt die Neunjährige. „Die haben das als Scherz gemeint – aber aus dem Scherz ist jetzt offensichtlich ernst gemeint.“ Ella Mae wird „überall mal reinschnuppern“, vor allem ins Bürgerbüro, aber auch in den Werkstätten. „Wie eine Praktikantin das eben macht“, sagt sie lachend.