Jugendzentrum Hückeswagen Erstes Ferienprogramm der neuen Juze-Leitung

„Wir haben die Mehrzweckhalle für Bewegungsangebote sowie die Räumlichkeiten und das Außengelände des Jugendzentrums genutzt“, berichtete Julia Dormeier. An den drei Tagen hätten viele Kinder dieses Angebot genutzt. Sie konnten aus einer Vielzahl an Brettspiele aussuchen, drinnen Kicker und Billard sowie draußen Fußball spielen, und in der Mehrzweckhalle war ein Parcours aufgebaut. Dort hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, an Ringen zu schaukeln und zu turnen, zudem konnten sie einen großen Lastenzug aus all den Materialien bauen, die dort zu finden waren. „Es waren drei sehr aktive und schöne Tage“, bilanzierte die stellvertretende Leiterin zufrieden.