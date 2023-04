Tiere in Hückeswagen Zweiter Studienband der Haustier-Studie ab sofort bestellbar

Viele Menschen treiben in diesem Jahr Versorgungsengpässe, Gasknappheit, steigende Rohwaren-, Energie- und Logistikkosten um, was zu einer zunehmenden Preissensibilität der Heimtierhalter führt. Gleichzeitig stellen diese äußeren Faktoren alle Akteure vor neue Aufgaben. Daneben gewinnen alternative Proteinquellen und Fragen des Fleischkonsums an Bedeutung, die nicht länger als Nischenthema betrachtet werden können. Überwiegen nach wie vor die Ernährungsgewohnheiten durch den Einsatz von Fleisch in der Haustierfütterung, so nimmt das Thema doch einen verstärkten Raum im öffentlichen Diskurs ein. „Diesen Einflussfaktoren sind wir auf den Grund gegangen und zeigen Handlungsmöglichkeiten für alle Akteure auf, die sich mit der Tierhaltung befassen“, erklärt Stephan Schlüter.