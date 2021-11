Hückeswagener Alternative zur traditionellen Präsenzveranstaltung : Zweiter kfd-Basar auf Bestellung

Hückeswagen Am Wochenende wurden im katholischen Gemeindehaus die Kränze, Marmeladen und Liköre ausgegeben. Der normale Adventsbasar in Präsenz fehlt aber allen.

In weiser Voraussicht hatte die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) in Hückeswagen ihre selbst hergestellten Adventsbasar-Artikel nur auf Vorbestellung angeboten. Und das bereits zum zweiten Mal mit viel Erfolg. Vorsitzende Beate Knecht hatte die 63 eingegangenen Bestellungen in einem dicken Aktenordner gesammelt und alphabetisch sortiert. Am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag konnten die Bestellungen nun während eines Zeitfenster im Gemeindehaus abgeholt werden.

Mehr als 30 kfd-Frauen waren dazu in den vergangenen Wochen überaus fleißig, um alle Wünsche zu erfüllen. 186 Gläser Marmelade in zehn verschiedenen Sorten wurden eingekocht, 69 Tüten mit Spritzgebäck gepackt und verziert sowie mehr als 70 Flaschen mit Likör, Himbeeressig und Rosmarinöl befüllt. Erst kurz vor dem Abgabetermin hatten sich die Frauen in Kleingruppen getroffen, um 20 Tür- und 27 Adventskränze aus frischem Tannengrün zu binden und mit Schleifen und Kerzen in den Wunschfarben der Besteller zu bestücken. „Das geht bei uns Hand in Hand, und die Arbeit in der Gemeinschaft macht wirklich Spaß“, berichtete Beate Hoffmann.