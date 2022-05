Spende des Stadtverbands Hückeswagen : Zweite Reparaturstation der CDU

Andreas Winkelmann (l.) und Christian Berger nahmen die neue Fahrrad-Reparaturstation am Beverdamm in Betrieb. Foto: CDU

Hückeswagen Die 2017 in Betrieb genommene Station am Bergischen Kreisel wird gut angenommen – das Gleiche nun auch für die am Beverdamm gelten.

Der Ausbau des Radweges entlang der K 5 an der Bever-Talsperre ist abgeschlossen. „Er wird die Erschließung des Gebietes durch Radtouristen fördern“, zeigt sich CDU-Fraktionschef Pascal Ullrich sicher. Um im Falle einer Panne an der Bever Hilfe zur Verfügung zu stellen, hat sich der CDU-Stadtverband dazu entschieden, analog zur Radstation am Bergischen Kreisel auch eine Reparatur-Station für die Talsperre zu spenden, die jetzt vom Bauhof am Parkplatz nahe des Beverdamms errichtet und durch CDU-Ratsmitglied Andreas Winkelmann und den Landtagkandidaten Christian Berger in Betrieb genommen wurde.

„Wichtig ist uns, dass wir mit der zweiten Station auch an einem weiteren neuralgischen Punkt für Radfahrer eine Reparaturmöglichkeit schaffen, damit kleine Probleme selbst behoben werden können“, teilt Ullrich mit. Die CDU zeigt sich darüber froh, „somit die Attraktivität unserer Stadt und unseres Radwegenetzes steigern zu können“.

(büba)