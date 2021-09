Stadtradeln in Hückeswagen : Zweieinhalbmal die Erde umradelt

Hückeswagen Bei der Ehrung der Hückeswagener Stadtradler vorm Schloss wird deutlich, wie beliebt das Rad ist. Das Team „ADFC and Friends“ legte mit seinen 23 Radlern die meisten Kilometer zurück: 11.972 Kilometer.

Es ist ein Ergebnis, auf das die Stadtradler in der Schloss-Stadt sehr stolz sein können: 99.137 Kilometer haben sie bei der Stadtradeln-Aktion zurückgelegt. Donnerstagabend wurden die erfolgreichsten – oder sollte man sagen: ertragreichsten? – Radler am Schloss von Bürgermeister Dietmar Persian und der Tourismusbeauftragten Heike Rösner ausgezeichnet.

„Es ist sehr schön, dass sich so viele Teilnehmer hier versammelt haben. Denn es zeigt, dass immer mehr Menschen in unserer Stadt das Fahrrad annehmen und nutzen“, sagte Persian. Viele seien in jeder freien Minute auf ihrem Rad zu sehen – eine Besonderheit sei zudem, dass auch alle Altersgruppen vertreten sein. Die knapp 100.000 Kilometer – zweieinhalb Mal die Länge des Äquators – hätten sich auf 379 aktive Radler in 37 Teams verteilt. „Und es ist eine deutliche Steigerung um fast 20.000 Kilometer zum Vorjahr. Auch sind fast 50 Teilnehmer mehr dabei gewesen“, sagte Persian, dem der Stolz auf die Menschen in seiner Kommune deutlich anzusehen war. „Auch im Kreis steht Hückeswagen mehr als gut da – etwa 500.000 Kilometer wurden von den zwölf Kommunen erradelt – jeweils ein Fünftel haben Hückeswagen und Wipperfürth geschafft“, sagte Persian. Wipperfürth sei dabei noch ein paar tausend Kilometer weiter geradelt – 102.280.