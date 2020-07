Rund um den Beverdamm in Hückeswagen : Straßensperrungen sorgen für Chaos auf Schleichwegen

Rund um den Beverdamm in Hückeswagen

Hückeswagen Offenbar hatte die Kreisverwaltung nicht damit gerechnet, dass Auto- und sogar Lkw-Fahrer sehr findig sind, wenn es darum geht, eine großräumige Umleitung auf möglichst kurzem Weg zu umfahren.

Womöglich hätte er sonst nicht am Freitag, 3. Juli, den Beverdamm für Kraftfahrzeuge für eine dreimonatige Testphase gesperrt. Denn kaum war fünf Tage später am vorigen Mittwoch die nahe Bundesstraße 483 zwischen dem Ortsausgang bei Reinsbach und Linde aufgrund der Fahrbahnsanierung komplett gesperrt worden – die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Jahresende –, steuerten offenbar viele Fahrer die schmalen Kreisstraßen entlang der Bever und auch die K 11 oberhalb der Wupper-Vorsperre zwischen Herweg und der Wupperbrücke nahe des Bergischen Kreisels an.