Kolpingfest in Hückeswagen Zum Familienfest gehört auch Live-Musik

Zu einem echten Familienfest gehört auch richtige Live-Musik. Und dafür hatte die Kolpingsfamilie gleich zweifach gesorgt. Am Nachmittag gab es etwa eine Dreiviertelstunde lang akustische Musik mit dem Trio „Black Community“, das damit eine sehr angenehme Stimmung verbreitete. Diese wurde auch vom kurzzeitig einsetzenden Regen nicht getrübt. Das erste Konzert wurde zwar nach hinten hinaus vom Beginn des Festgottesdienstes begrenzt, kam aber trotz kurzer Spielzeit sehr gut an. Die Lieder wie „Sitting On The Dock Of The Bay“ von Otis Redding und „Stand By Me“ von Ben E. King waren natürlich allseits bekannt – und so wurde hier und da mitgesungen, auch wenn regenbedingt vor der Bühne nicht übermäßig viel los war. „Der Pavillon war schnell aufgestellt, und darunter waren schon einige Zuhörer“, sagte Katharina Klintworth.