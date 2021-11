Zwei Konzerte im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Mittelalter trifft auf das Heute

„The Gregorian Voices“ präsentieren zwei Konzerte zum Jubiläum des Kultur-Hauses Zach. Foto: muhsik agentur Ltd. & Co. KG

Hückeswagen Zum Jubiläum des Kultur-Hauses Zach singen die „Gregorian Voices“ am Samstag, 27. November, gleich zwei Mal. Karten gibt’s noch im Vorverkaufund gegebenenfalls an der Abendkasse.

Mit beeindruckenden Stimmen will das ukrainische A-cappella-Ensemble „The Gregorian Voices“ das Publikum bei der Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen des Kultur-Hauses Zach morgen, Samstag begeistern und in die besinnliche Zeit von Advent und Weihnachten entführen – und das gleich bei zwei Konzerten. In traditionelle Mönchskutten gekleidet, erzeugen die acht Sänger eine mystische Atmosphäre, die die Zuhörer in sich kehren lassen und auf die feierliche Advents- und Weihnachtszeit einstimmen.