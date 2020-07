Hückeswagen guckt Kino : Filmklassiker im Kultur-Haus Zach

Clint Eastwood führte bei dem Film „Die Brücken am Fluss“ auch die Regie. Foto: dpa/Jordan Strauss

Hückeswagen Die junge Christine Kaufmann, Meryl Streep und Clint Eastwood sind am 2. August beim Kino-Sonntag zu sehen. Die Zuschauer werden gebeten, ihre Karten wenn möglich im (Online-)Vorverkauf zu erwerben.

Eine Auszeit vom Alltag bietet der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach für kommenden Sonntag, 2. August, an. Zu sehen sind im Island ein Filmklassiker von 1954 mit der jungen Christine Kaufmann und ein Filmdrama von 1995 mit Clint Eastwood.

Um 15 Uhr geht’s los mit einem deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1954 nach einer Novelle von Johanna Spyri. Die im März 2017 verstorbene Christine Kaufmann, zu diesem Zeitpunkt neun Jahre alt, spielt darin ein kleines Waisenmädchen, das bei einem Gärtnerehepaar aufwächst. Hier lernt es alles über das Züchten von Rosen. Eines Tages, bei der Suche nach einem wilden Rosenstrauch, stürzt das Mädchen in einen Teich. Ein Arzt, der gerade in der Nähe ist, kann die Kleine retten. Im Krankenhaus lernt er dann die attraktive Besitzerin der Rosenzucht kennen und verliebt sich unsterblich in sie. Doch die Geschehnisse der Vergangenheit stehen zwischen den beiden.

Als junges Mädchen spielte Christine Kaufmann die Rosen-Resli. Foto: dpa

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste wieder eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, was beides im Eintrittspreis inbegriffen ist. Karten für den Kino-Nachmittag sind für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de zu haben. An der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Mit einem Filmdrama geht es ab 18 Uhr weiter, bei dem Clint Eastwood und Meryl Streep in den Hauptrollen zu sehen sind. Eine italienische Lehrerin, die vor vielen Jahren ihren Mann, einen amerikanischen GI, in Neapel kennengelernt hat, entscheidet sich, ihm auf eine Farm in Iowa zu folgen. Ihre Liebe zu ihm lässt die Jahre vergehen, und mittlerweile ist sie Mutter zweier Kinder. Ihr Mann ist ein guter Ehemann, doch sie merkt immer häufiger, dass ihre eigentlichen Träume und Sehnsüchte bisher unerfüllt blieben.

Wie im „echten“ Kino gibt es auch am Kiosk des Kultur-Hauses verschiedene Süßwaren und Getränke. Der Eintritt für den Film kostet zwei Euro; die Karten gibt es online oder an der Kinokasse.

Alle Besucher werden gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen entsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den einzelnen Sitzgruppen zu gewährleisten. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen muss beim Betreten des Kultur-Hauses ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der am Sitzplatz abgenommen werden kann. Da­rüber hinaus müssen sich alle Besucher in eine Liste eintragen. Handdesinfektion steht unter anderem am Eingang zur Verfügung.

So. 2. August, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

