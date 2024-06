Feuerwehreinsätze in Hückeswagen Zwei umgestürzte Bäume infolge des heftigen Gewitters

Nachdem der Löschzug Stadt am Samstagabend aufgrund des Gewitters einen Einsatz im Bereich Am Tannenbaum abbrechen musste, klingelten am Sonntagmorgen, 6.41 Uhr, erneut die Meldeempfänger für die gleiche Adresse. Mittels Drehleiter wurde schließlich eine Katze von einem Hausdach gerettet, die dort die ganze Nacht über hatte ausharren müssen.