Deutsches Rotes Kreuz in Hückeswagen Zwei Blutspendetermine im Dezember

Weihnachten geht es auch im Geschenke. Und für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stehen die guten Taten im Advent im Mittelpunkt. Und so lädt die Hilfsorganisation im Dezember zu zwei Blutspendeterminen in Hückeswagen ein: Mittwoch, 6. Dezember, 15 bis 19.30 Uhr, in der Realschule, Kölner Straße 53, und eine Woche später, Mittwoch, 13. Dezember, nochmals von 15 bis 19.30 Uhr, ebenfalls in der Realschule.