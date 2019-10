Unfall auf der B 237 in Hückeswagen : Zwei Autos prallen frontal zusammen

Foto: Joachim Rüttgen zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der B 237 zwischen Wipperfürth und Hückeswagen im Ortsteil Mühlenberg.

Mühlenberg Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 237 in Mühlenberg zwischen Wipperfürth und Hückeswagen. Die Strecke ist bis in den frühen Abend voll gesperrt.

Zurzeit ist die Bundesstraße 237 in Mühlenberg zwischen Wipperfürth und Hückeswagen voll gesperrt. Gegen 16.15 Uhr waren dort am Ende einer Rechtskurve zwei Autos frontal zusammengeprallt. Die beiden Fahrer verletzten sich dabei schwer und wurden in Krankenhäuser in Wermelskirchen und Wipperfürth eingeliefert.

Die auslaufenden Betriebsstoffe musste eine Fachfirma aus Wermelskirchen entfernen. Foto: Joachim Rüttgen

Weil eine enorme Menge an Betriebsstoffen (Öl und Kühlmittel) auf die Fahrbahn flossen, wurde die Feuerwehreinheit Holte mit Einsatzleiterin Silke Lemmen zum Unfallort alarmiert. „Wir streuen die Fahrbahn ab, eine Fachfirma aus Wermelskirchen muss die Straße aber richtig reinigen, das ist einfach zu rutschig“, sagte Silke Lemmen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug vorne völlig zerstört. Foto: Joachim Rüttgen

Die Unfallstelle liegt im Hückeswagener Ortsteil Mühlenberg etwa 200 Meter vor der Stadtgrenze zu Wipperfürth. Der Zusammenstoß muss derart heftig gewesen sein, dass beide Autos vorne komplett zerstört wurden und die Motorblöcke regelrecht rausgerissen wurden.

Eine Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, berichtete der Polizei, dass der Verursacher – ein 20-Jähriger aus Wipperfürth – mit seinem Fahrzeug in Richtung Hückeswagen unterwegs war, als plötzlich aus bislang noch nicht bekannten Gründen das Heck des Autos aus einer Rechtskurve nach links ausscherte und auf die Gegenfahrbahn geriet. „Dort stieß der junge Mann dann mit einem entgegenkommenden Autofahrer frontal zusammen. Das war einfach nicht zu vermeiden“, berichtete Polizeikommissar Dustin Reinewald an der Unfallstelle. Beide Männer wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie waren auch ansprechbar, sagte Reinewald. Er schätzte, dass die Strecke mindestens zwei Stunden komplett gesperrt bleibt – so lange dauert die Reinigung der Fahrbahn.

Enorme Auswirkungen hat der schwere Unfall derzeit noch auf den Feierabendverkehr. Während die meisten Pkw auf der B 237 vor Mühlenberg wendeten und sich Alternativrouten suchten, blieben mehrere Linienbusse, Lkw und ein Mähdrescher im Stau stecken. Für sie war ein Wendemanöver aufgrund der Größe ihrer Gefährte schlichtweg nicht möglich.