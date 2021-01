Die Kleiderkammer in Hückewswagen : Zwangspause für die „Kammerzofen“

Hückeswagen Das spezielle Angebot der Katholischen Kirchengemeinde, das es in 2021 bereits seit 40 Jahren gibt, ist seit März dauerhaft wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Frühestens nach der Sommerferien soll wieder geöffnet werden.

Der Grund sei der, dass viele der momentan sieben ehrenamtlichen Helferinnen bereits im fortgeschrittenen Alter seien – und damit zur Risikogruppe gehörten. „Das war uns – nicht zuletzt wegen der beengten Verhältnisse in den Räumlichkeiten der Kleiderkammer hinter der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt – einfach zu riskant“, betont Gaby Vollbrecht. Man habe kurz überlegt, ob mit Terminvergabe geöffnet werden könne. „Da war dann aber letztlich der Aufwand zu groß, so dass wir lieber ganz geschlossen bleiben.“

Geschlossen – aber nicht vergessen. Denn man habe vor allem von den regelmäßigen Spendern aus der Schloss-Stadt die Rückmeldung bekommen, dass gebrauchte Kleidung solange zu Hause aufbewahrt werde, bis die Abgabe von Spenden wieder möglich sei. „Das zeigt uns, dass die Hückeswagener uns nicht vergessen haben und unsere Arbeit in der Stadt als wichtig angesehen wird“, betont Gaby Vollbrecht. Interessanterweise habe sie jedoch nur selten von den Menschen Rückmeldung bekommen, die in der Kleiderkammer eingekauft haben. „Da kamen praktisch keine Rückfragen“, sagt sie. Einen Grund dafür könne sie jedoch nicht angeben.

Der Kontakt unter den Helferinnen bestehe seit dem Ausbruch von Corona nur auf telefonischem Weg, sagt Gaby Vollbrecht. „Zwei von uns haben sich immer wieder mal in der Kleiderkammer getroffen, um dort ein wenig auszumisten. Gerade was die Haushaltsgegenstände angeht. Aber auch die Kleidungsstücke, die zu Ladenhütern geworden sind, haben wir aussortiert und so Platz für die Zeit geschaffen, wenn wir wieder aufmachen.“

Wer auf die Kleiderkammer angewiesen sei, könne auch zur Kleiderkammer der Christlichen Islandtafel gehen. Schade sei indes, dass die Projekte, die durch Erlöse aus den Verkäufen unterstützt würden, derzeit leer ausgingen. „Wir haben diversen sozialen Projekten einmal im Jahr Geld überwiesen“, erläutert Gaby Vollbrecht. Neben dem Hückeswagener Kinderdorf auch dem Balthasar-Kinderhospiz in Olpe, einem Hilfsprojekt für Straßenkinder in Rumänien, einem Caritas-Projekt in Brasilien und dem Kinderkrankenhaus in Bethlehem.