Hückeswagens größter Arbeitgeber : Zuversicht bei Klingenberg trotz Corona

Hückeswagens größtes Unternehmen, die Firma Klingelnberg, hat der Corona-Krise erstaunlich gut getrotzt. Seit August gehen verstärkt wieder Aufträge ein. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen/Zürich Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21, das am 1. April begann, steht bei Klingelnberg unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Die Spitze von Hückeswagens größtem Unternehmes ist angesichts positiver Signale aber zuversichtlich.

Schlechte Zeichen, gute Zeichen – unter diesem Motto könnte das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres 2020/21 der Klingelnberg-Gruppe stehen, das traditionell vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres dauert. Schlecht deshalb, weil das Geschäftsjahr zum Start des Lockdowns im Frühjahr wegen der Corona-Krise begann. Gut, weil seit August ein Aufschwung erkennbar ist, der die Führung des Unternehmens optimistisch in die Zukunft blicken lässt.

Wie war der Start in das Geschäftsjahr? Das Geschäft der Klingelnberg-Gruppe, einer der weltweit führenden Hersteller von Hochtechnologie im Bereich der Verzahntechnik für eine Vielzahl von Branchen wie Automobile, Hubschrauber, Flugzeuge, Ölbohrplattformen, Schiffe oder Windräder, stand bislang unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Angesichts des Lockdowns zwischen März und (in einigen Regionen) Juni gingen Umsatz und Auftragseingänge zunächst spürbar zurück. Zum Teil lag das auch am globalen Rückgang der Industrieproduktion – insbesondere im Bereich der Automobilindustrie.

Info Zahlen für das erste Halbjahr 2020/21 Nettoumsatz 61,7 Millionen Euro (minus 26,7) Umsatz Kegelradtechnologie 19,2 Millionen Euro (minus 35 Millionen hauptsächlich wegen der Zurückhaltung der Automobilindustrie) Umsatz Stirnradtechnologie 16,7 Millionen (minus 6,1) Umsatz Messgeräte 19 Millionen Euro (minus 2) Umsatz Antriebstechnik 5,2 Millionen Euro (minus 0,7) Auftragsbestand 122,9 Millionen (minus 12,2) Mitarbeiter der Gruppe 1176 (minus 164)

Wie ging es im Sommer weiter? Trotz der Widrigkeiten lag das Ergebnis vor Steuern und Zinsen, der operative Gewinn, nur unwesentlich unterhalb dem des Vorjahres, das durch Kostensenkungsprogramme und konjunkturelle Rückgänge geprägt gewesen war. Ab August gingen zudem verstärkt Aufträge ein – etwa von Kunden aus dem Bereich Windenergie, aber auch aus der Automobilindustrie. „Hier sind Investitionen aus dem Bereich Elektromobilität positiv spürbar“, heißt es im Jahresbericht der Klingelnberg-Gruppe. Diese Entwicklung hielt im September an. Auch wenn der Auftragsbestand nicht mit dem des Vorjahreszeitraums vergleichbar war (s. Info-Kasten), so lag er dennoch über den Erwartungen.

Wie ist die Unternehmensgruppe die Corona-Krise angegangen? Jan Klingelnberg, Vorstandsvorsitzender (CEO), sagt dazu: „Die Gruppe hat sich frühzeitig und mit großem Nachdruck gegen die Belastungen aus Pandemie und deutlichem weltweiten Konjunkturrückgang gestemmt.“ Galt es doch, die Zukunft des Unternehmens zu sichern, den Kunden weiter zur Verfügung zu stehen, gleichzeitig die Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter wahrzunehmen, aber auch den eingeschlagenen Weg der Effizienzsteigerung fortzusetzen. Die Effekte aus diesem Programm, ebenso wie Kostensenkungen und die Einführung von Kurzarbeit hätten dazu geführt, dass die Gruppe vergleichsweise wenig getroffen worden sei.

Wie ist die aktuelle Lage? „In den letzten Monaten des ersten Geschäftshalbjahres konnten wir in zum Teil signifikantem Umfang Aufträge unter anderem in China und Nordamerika gewinnen“, berichtet Klingelnberg. Zudem wirkten sich Investitionen in die Elektromobilität positiv auf den Auftragseingang aus. „Im September lag unser Auftragseingang erstmals wieder auf Vor-Corona-Niveau“, berichtet der Vorstandsvorsitzende.

Wie sieht Klingelnberg die nahe Zukunft? Seit August hat die Klingelnberg-Gruppe einen zunehmend positiven Auftragseingang verzeichnet, was der CEO auf die großen Anstrengungen im Vertrieb und in der Kundenbetreuung sowie einer gewissen Erholung in Teilmärkten schiebt. „Es wird sich in den Folgemonaten erweisen, ob die Entwicklung nachhaltig ist“, gibt sich Klingelnberg zwar besonnen. Er ist dennoch vorsichtig zuversichtlich, dass jetzt beispielsweise eine weltweite Investitionswelle im Windkraft-Segment ansteht, was eine deutlich höhere Nachfrage zur Folge haben dürfte. Vor allem aus China. „Mit seiner exzellenten Positionierung im Marktsegment der großen Schleifmaschinen geht Klingelnberg sicher davon aus, daraus zu profitieren“, heißt es im Halbjahresbericht. Auch bei den Präzisionsmesszentren und im Bereich der optischen Verzahnungsmessung ist ein Aufschwung in Sicht.