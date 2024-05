Post in Hückeswagen Zustellung nur noch ein- bis zweimal pro Woche

Die Kritik an der Postzustellung in Hückeswagen reißt nicht ab. Schon mehrmals hatten sich in den vergangenen Wochen Betroffene am Bürgermonitor der Redaktion gemeldet und sich beschwert. Und auch ein Leser aus Pixberg ist mittlerweile stinksauer, wie er uns schreibt. Seine Erfahrungen bezüglich der Problematik mit der Postzustellung in Hückeswagen sind alles andere als positiv.