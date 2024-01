Integriertes Stadtentwicklungskonzept in Hückeswagen Zuschüsse für Verschönerung der Altstadt

„Bürgerschaftliches Engagement ist der Motor einer Gesellschaft. Die Menschen, die das Zusammenleben mitgestalten, ihre Talente und ihr Können in die Gesellschaft einbringen, sind ein zentaler Bestandteil dieser Gesellschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Citymanagements. In der Schloss-Stadt werde dieses Engagement ausdrücklich gefördert. Dank finanzieller Mittel aus der Städtebauförderung von Bund und Land stehen bis 2027 Fördermittel zur Verfügung. „Ziel ist es, Hückeswagen noch schöner, lebenswerter und attraktiver zu gestalten“, berichtet Citymanagerin Christina Brüning.