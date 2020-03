Hückeswagen : Zusammenstehen in Zeiten der Krise

Sascha Bieg erledigt an diesem Morgen Einkäufe für die 80-jährige Edeltraud Pleuser. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Als eine positive Konsequenz der Coronapandemie zeigt sich in der Schloss-Stadt große Solidarität und Hilfsbereitschaft. Freiwillige wie Sascha Bieg gehen für ältere Menschen auf Nachfrage zum Einkaufen. Unsere Redaktion hat ihn begleitet.

Sascha Bieg steht im Aldi-Markt an der Alten Ladestraße. Der 33-Jährige trägt Handschuhe und eine Schutzmaske. Im Discounter ist noch nicht viel los. Bieg geht mit einem Einkaufswagen von Regal zu Regal. „Seit hier umgebaut wurde, finde ich nichts mehr“, sagt er lachend. Dazu kommt, dass er gar nicht für sich einkauft. „Das große, runde Glas“, murmelt er und sucht die Regale mit den süßen Brotaufstrichen ab. „Ah, da ist es. Sie hat es wirklich gut beschrieben“, sagt der 33-Jährige und hält ein Glas Himbeermarmelade hoch.

Er ist einer von vielen Hückeswagenern, die sich jetzt in der Corona-Krise zusammengetan haben, um für ältere Menschen einkaufen zu gehen. „Angefangen hat es mit einer Facebook-Gruppe zu Corona. Damals war das noch gar nicht so präsent“, erzählt Bieg, der Groß- und Außenhandelskaufmann ist. Längst ist der Ernst der Situation aber in der Schloss-Stadt angekommen. Und Solidarität mit den Mitbewohnern wird nicht nur ausgesprochen, sondern ganz konkret gelebt.

Anschließend gibt er seine Einkäufe bei seiner Auftraggeberin ab – ohne in direkten Kontakt mit ihr zu kommen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Info Zwei Kontaktstellen koordinieren die Hilfe Facebook Die Hilfsgruppe, die sich über Facebook gefunden hat, firmiert unter dem Namen „Hückeswagen hilft“. Der Kontakt ist über ☏ 0160 4471983 oder per E-Mail an hueckeswagenhilft@web.de möglich. Stadt Auch bei der Stadtverwaltung ist eine Hotline für Hilfesuchende und ehrenamtliche Helfer eingerichtet. Diese ist über ☏ 02192 88400 oder per E-Mail unter helfen@hueckeswagen.de zu erreichen.

Es sind viele mit dabei. „Wir sind in der Facebookgruppe mehr als 300 Mitglieder. Dazu kommt eine Liste, die bei der Stadt von Monika Winter geführt und koordiniert wird“, berichtet Bieg. Über eine Handynummer oder per E-Mail können die Menschen Kontakt zur Hilfsgruppe aufnehmen (s. Info-Kasten). „Ein Schwerpunkt sind klar ältere Menschen. Aber das Angebot richtet sich auch an Menschen in extremen Jobs oder jene, die aus anderen Gründen im Moment nicht in der Lage sind, alltägliche Dinge zu erledigen“, erläutert der 33-Jährige. Auf Flyern in der Stadt und via Facebook sowie über die Internetseite der Stadt Hückeswagen wird das Angebot verbreitet.

Es ist seine eigene Telefonnummer, die Sascha Bieg angegeben hat. Und sie wird genutzt. „In der vergangenen Woche hat das Telefon schon drei- bis viermal pro Tag geklingelt“, berichtet der 33-Jährige. Oft seien es ältere Menschen, die sich erst einmal informieren wollten, wie das Angebot funktioniere. „Oft ist man auch ein wenig Seelsorger. Man merkt schon, dass es den Menschen guttut, einmal mit jemandem zu sprechen“, sagt Bieg. Der zweite Schritt seien dann aber ganz konkrete Einkaufslisten.

So wie er an diesem Morgen den von Edeltraud Pleuser aus Wiehagen abarbeitet. „Zuerst bei Aldi, dann brauche ich Brot von Steinbrink, Äpfel von Rewe und eine Bepanthen-Salbe von Rossmann“, zählt der 33-Jährige auf. Er findet fast alles, nur das Brot und die Salbe bekommt er nicht. Edeltraud Pleuser wird er später sagen: „Die Sachen bringe ich Ihnen heute Nachmittag noch vorbei.“

Die 80-Jährige hat von Freunden aus Lennep vom Angebot ihrer Mitbürger erfahren. „Die haben das im Internet gesehen, dass es hier so liebe Menschen gibt, die für andere Menschen einkaufen gehen. Das ist für mich eine große Erleichterung und Hilfe“, sagt die Wiehagenerin. Sie wolle im Moment nicht mehr aus dem Haus gehen, habe dann aber bemerkt, dass ihr doch einige Sachen fehlten. Unter anderem Toilettenpapier. „Das gibt es im Moment aber in keinem Geschäft“, bedauert Bieg. Er habe sich via Facebook Luft über die Hamsterkäufe des Hygieneartikels gemacht, erzählt er weiter. „Und habe dann eben auch geschrieben, dass es viele ältere Menschen gibt, die im Moment nicht nach draußen können. Daraufhin haben sich tatsächlich einige User gemeldet, dass sie etwas spenden würden.“ Das werde er am Nachmittag abholen. „Dann bringe ich Ihnen auch was vorbei“, sagt er zu Edeltraud Pleuser.

Auch Christel Lütgenau hat das Angebot bereits angenommen. Das Ehrenmitglied der Katholischen Frauengemeinschaf (kfd) in Hückeswagen ist voll des Lobes für Sascha Bieg und seine Mithelfer. „Die kfd wurde gefragt, ob sie mithelfen würden – aber wir sind eigentlich alle schon im hohen Alter. Mein Mann und ich sind über 80 Jahre alt. Daher habe ich dann einfach als Interessierte bei Herrn Bieg angerufen“, sagt Christel Lütgenau. Sie hätte abends eine E-Mail mit der Einkaufsliste an den 33-Jährigen geschickt. „Und am nächsten Morgen, um kurz vor neun, stand er dann schon vor der Tür mit allen Einkäufen. Das ist wundervoll, die Helfer haben ein ganz großes Lob verdient“, betont Christel Lütgenau.