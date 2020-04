Ein Ortsteil von Hückeswagen mit besonderem Namen : Neuer Name mit alter Geschichte

Wiehagen Aus dem Bauernhof Wiehagener Straße 241 wurde Ende der 1960er die Häusergemeinschaft „Zum Hasengrund“.

Umbenennung Die eigenständigen Wohnplätze Wiehagerhöhe und Raspenhaus gingen in den 1960er Jahren in Wiehagen auf, während die Wiehagener Straße 241 in „Zum Hasengrund“ umbenannt wurde.

Ab 1933 verschärfte sich die politische Lage in Deutschland durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten. In Wiehagen habe man erst einmal nicht viel davon zu spüren bekommen. „Hier kamen nur gute Nachrichten an, wie der des Schuldenerlasses durch Hitler“, berichtet die 58-Jährige. Am 29. September 1933 trat dann das Reichserbhofgesetz in Kraft: Es wurden Erbhöfe geschaffen, die nur lupenreine „Arier“ besitzen durften. Dabei richtete sich das Gesetz ausdrücklich an Klein- und Mittelbauern, da nur Bauern bis 125 Hektar Erbhofbauern werden konnten. Die Erbhöfe gingen ungeteilt auf den ersten Sohn über und waren „unveräußerlich und nicht belastbar“. Die Folgen dieses Gesetzes waren vielfältig. Zum einen schützte es die Bauern vor Zwangsversteigerungen und Verschuldung. Außerdem wurden die ohnehin schon kleinen Höfe nicht in die Bestandteile vieler Erben zerstückelt. „Damit war mein Onkel Herbert Mühlinghaus, der leider aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr nach Hause gekommen ist, der gesetzliche Nachfolger unseres Hofs in Wiehagen“, berichtet Heike Mühlinghaus.